3歲女童把避孕藥當糖果吃 月經來了 胸部也隆起

2018-02-04 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕才3歲的小女孩月經就開始報到了？中國一名3歲女童日前下體少量出血，胸部也開始微微隆起，女童母親十分擔心地將女兒帶到醫院去檢查，原因竟然是因為女童吃了避孕藥！

根據中國媒體報導，中國浙江省海寧市一名母親在幫女兒洗澡時，一連4天都發現女兒下體有出血的情況發生，起初還當作是女兒不小心撞受傷，到後來連內褲也沾上血跡，雖然量少，但作為一個母親，一度以為女兒是不是被歹人侵犯非禮，並且決定帶女兒就醫。

海寧市人民醫院生長發育門診的醫師沈群華表示，女童身上並未發現撞到的痕跡，也沒有外傷，因此排除被壞人侵犯的可能。但是該名女童胸部開始微微隆起，看起來似乎已經開始發育，加上陰道有持續性的出血，怎麼看都像是來月經了。

之後這名母親忽然想起之前有次在小孩面前吃了避孕藥，好奇的女兒便問媽媽吃了什麼東西。因為不知道該如何向孩子解釋避孕，就隨口搪塞說是「好東西」。一聽是好東西，以為是糖果零食，小孩就吵著要吃，母親只是拒絕之後就將藥放進抽屜裡，再也沒有多注意。

原來這名女童自己偷拿了「好東西」吃，該名母親回家後也看了避孕藥的數量，確實少了幾顆。沈群華表示，這名3歲女童來的不是真正的月經，純粹只是避孕藥的激素刺激，是子宮內膜增生、脫落，導致出血。還好病情還沒到太嚴重，只需要再多觀察一陣子即可。