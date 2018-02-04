騙走887億元！中國驚傳假黃金超大詐貸案 19家銀行中標

中國出現假黃金詐貸案，18家金融機構損失高達190億人民幣（約新台幣887億元）。黃金示意圖。（彭博）

2018-02-04 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國銀行業監督管理委員會，於本月2日公布涉及19家金融機構的懲處案，因為這些銀行全都被詐騙集團以假黃金詐貸，損失高達190億人民幣（約新台幣887億元）！

據中國《財經網》報導，本案最早可追溯到2016年5月，在陝西潼​​關縣的農村信用合作聯社，由於一筆2000萬人民幣（約新台幣9300萬元）的黃金質押貸款逾期，連忙找上借款人張青民催繳，因張男沒付錢而沒收黃金，這時信用合作聯社才發現黃金有摻假，連忙向上局舉報。

公告顯示，張青民的哥哥張淑民是河南靈寶市博源礦業公司董事長，該公司是政府核準的煉金企業，透支信譽獲取銀行信任，因此可套取大量現金。

據披露，早在2005年，張淑民和公司法人代表王學文經長時間摸索，研究出黃金摻假配方，將較便宜的鎢塊包在黃金中間，能騙過普通儀器檢測，如不用打鑽和熔煉的檢測法，很難發現。案中，張出面用70多張身份證，向陝西多個信用合作社以「黃金質押」貸款。

中國監管機構發現，騙徒以相同手法，用純度不足的非標準黃金做抵押物，共騙取河南、陝西兩省19家銀行貸款。案發後，博源礦業法人王學文等多名高管被捕，但董事長張淑民和當事人張青民已出逃境外。有分析指，就算黃金造假術再高超，但19家銀行都沒察覺，不排除銀行有內鬼，利益輸送。

細究犯罪手法，嫌犯張青民和親朋好友組成的犯罪組織，在2011年到2015年之間各筆貸款到期時，採取還息不還本的方式，並花錢請他人來簽訂虛假續貸合同，來延長貸款期限。若金價下跌使得原本的黃金沒達到質押額度，還會補進假黃金好維持額度。

張男的犯罪組織於郵儲銀行潼關支行做了400多次質押貸款、潼​​關信用合作聯社則有180餘次。詐騙所得一部分拿來繼續製作假黃金，另一些則拿來揮霍購買房產、名車。被騙得團團轉的18間金融機構，則一共被中國銀行業監督管理委員會開罰5000萬人民幣（約新台幣2.3億元）。