20年前買的紙本機票...聯航破例：仍然有效！

聯航首度破例，特准沃克使用20年前購買但當時未用的「骨董機票」。圖為示意圖。（路透）

2018-02-04 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕機票過了20年還可以用？美國一名男子日前在家中翻出一張20年前購買，價值約378美元（約新台幣1萬1000元）的聯合航空機票，當時他並未使用；近日他至聯航推特詢問，對方則回覆「因情況特殊，這張機票仍然有效」。

綜合外媒報導，沃克（John Walker）在1998年12月，購買了這張由田納西飛往加州的機票，計畫前往參加親戚的婚禮，卻因有事無法成行，他當時詢問聯航「可否退款」，卻在隔年3月才得到無法退款的回應，並稱「可改用於國內線其他航程，機票永久有效」。

直到近日，沃克才在整理舊物時，在床下發現這張機票，為求保險，他還是至聯航官方推特詢問，過了2天後，就有客服親自致電表示「由於情況特殊，公司決定破例特准沃克仍可使用這張機票」，不過沃克須將這張過了20年的紙本機票寄回總公司，再由聯航另外寄一張新的電子機票給他。

沃克對於聯航的「意外破例」感到又驚又喜，目前還在計畫未來要去哪裡旅行，他透露，估計這張機票目前的價值應漲至約571美元（約新台幣1萬6700元）。