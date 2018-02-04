俄蘇愷25戰機被擊落、飛行員遇害 敘叛軍驚人影片曝光

俄羅斯一架蘇愷25戰機（Su-25）於敘利亞當地時間3日，在敘叛軍所控制的伊德利卜區遭擊落。（歐新社）

2018-02-04 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一架蘇愷25戰機（Su-25）於敘利亞當地時間3日，在敘叛軍所控制的伊德利卜區遭擊落，飛行員成功跳傘逃生，但落地後卻在作戰中遭擊斃。俄羅斯隨後發射導彈攻擊該區域報復，傳出有30多名恐怖分子遭殲滅。

據《BBC》報導，伊德利卜區據信由沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）所控制，該組織也承認擊落一架俄羅斯戰鬥機，並宣稱使用的是地對空肩射飛彈，而該架戰機一直在當地進行空襲。

在社交媒體的影片顯示，蘇愷25戰機在高空被擊中後產生爆炸火光並迅速冒出黑煙，然後墜落地面。在其他影片中，則可以看到飛行員跳傘和機體殘骸燃燒的狀況，扭曲的機翼上有俄羅斯紅色五角星的圖案。

俄羅斯國防部指出，飛行員有足夠的時間彈射跳傘，但在與恐怖分子戰鬥時，飛行員不幸遇難，目前正在盡一切努力以尋找遺體。另一方面，俄羅斯在地中海的軍艦被目擊者報告發射一批導彈，飛向伊德利卜區，俄國防部對此回應，的確在該地區進行一系列精準武器的襲擊。

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