7歲女童遭家人、全村共60人性侵 母親出獄後反咬女兒誣陷

湯蘭蘭控訴從7歲開始被父親、爺爺、叔叔性侵。（圖取自網路）

2018-02-04 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江少女湯蘭蘭控訴從7歲開始被父親、爺爺、叔叔性侵，後來家人甚至還將此事告訴村里的人，使全村男子都來性侵她，事情在湯蘭蘭14歲時曝光，她的家人被抓起來判刑，母親在最近出獄，但出獄後開始聯繫媒體，稱全村的人都遭女兒誣陷，中國一些網路媒體大肆報導，並發動人肉搜索要湯蘭蘭出來，並指湯蘭蘭別有居心，這讓網友相當不滿，痛批這些媒體。

黑龍江五大連池市龍鎮警方在2008年10月3日收到告發信，指控大旺村60名村民集體性侵一名湯姓未成年少女，警方驚覺事態嚴重，立刻調查，其中有些村民坦承罪刑，但認為他們只是涉嫌嫖妓，因為有給對方錢，最後共有16人被起訴，11人判刑定讞，其中大多都是湯家的人。

湯蘭蘭的母親萬秀鈴被依協助犯罪名起訴，她被控訴強迫賣淫，湯蘭蘭稱母親曾向與她發生關係村民收錢，一人收人民幣50元，萬秀鈴因罪責較輕，最近出獄，但她出獄後找律師，並大張旗鼓的找媒體控訴，指女兒誣陷全村的人，害湯家家破人亡，公公更在獄中死亡，老公仍在牢裡。

有中國媒體最近採訪已經出獄的5名被告人，已經相關律師、警方、法院，湯蘭蘭姑姑湯玉梅以及湯蘭蘭母親萬秀玲的申訴律師付建強調，本案只有小女孩的供述和嫌疑人的證詞，並沒有精液等DNA的鑑定，現在還有很多對被告有利的證據，像是村民梁利權有不在場證明，至少有3名證人可以證實他當時在工作，但法院反而沒有採納。

報導被大批媒體報導，一些報導中甚至暗示湯蘭蘭「心態可議」，要她出來說清楚，並稱她現在只知快樂享受大學生活，不顧還在坐牢的家鄉父老。引起網友熱烈討論，有些網友認為案情撲朔迷離，確實有疑點，但更多網友認為，媒體不該如此嗜血，假正義之名行霸凌受害人，畢竟此案已經過地院、高院審理4年定讞，不應該再檢討被害人。