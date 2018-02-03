貫徹川普政策 美移民局突襲加州77間公司

美國移民暨海關執法局在本週突襲檢查位於加州的77間公司，加強執法，並打擊「庇護州」。照片為不到一個月前，執法人員搜查了全國將近100間的7-11。（美聯社）

2018-02-03 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國移民暨海關執法局（ICE）在不到一個月前，為逮捕非法移民，搜查了全國將近100間的7-11。如今面對公然違抗命令，不配合執法人員的加州，移民局官員今（3）日表示，他們本週已突襲檢查位於加州的77間公司。

綜合外媒報導，美國總統川普上任後，對移民的態度相當強硬。加州政府從今年1月1日起，禁止執法人員配合聯邦政府逮捕無證件的移民，如此也讓加州成為非法移民的「庇護州」。

美國聯邦探員本週在北加州的沙加緬度、舊金山、聖荷西等城市，針對數間公司進行突襲檢查。ICE今日發表聲明表示，本週採取的執法活動，是為了強化禁止企業雇用非法勞工的法律。ICE進一步表示，該執法活動同時也是為了「保護美國公民與合法受雇員工的工作權」。

美國政府在去年執行了1360次相似的突襲檢查行動，逮捕超過300人，違法的企業總共支付了將近1億美元（約新台幣29.4億元）的賠償金和罰款。

但移民局的執法行動也造成當地不少恐慌，聖荷西慈善組織「聖心社區服務」（Sacred Heart Community Service）工作人員賈西亞（Mariela Garcia）表示，移民局的行動造成人們紛紛離職。