全美最痛恨公司排名出爐 總統川普的公司也上榜

Equifax爆發上億人個資外洩醜聞，成為美國人心目中最痛恨公司榜首。（路透）

2018-02-03 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕信譽足以決定一間企業的生與死，美國商業經濟網站《24/7 Wall Street》今日公布了「全美最痛恨公司排名」，Equifax信用監測機構去年爆發一億多名美國人資訊外洩案而登上榜首，而台灣鴻海集團旗下電子製造公司富士康，則因中國員工跳樓案件登國際版面而位居第6。

《今日美國》（US Today）報導指出，評比的標準在於各項企業的商業道德、工作環境、過去一年來的醜聞等等指標加總來決定。

先前在「全美最爛公司」居冠的跨國性的互動娛樂軟體製作發行公司「美商藝電」（EA），今日再度上榜穩居第5名，外界分析該公司會淪落此地，是因為他們在處理《星際大戰：戰場前線II》這款遊戲的態度十分差勁，又仗勢自身雄厚財力，大規模收購其他遊戲工作室，卻解散或重組該工作室原始製作組，導致所開發的遊戲核心價值付諸東流。

福斯娛樂集團在去年因為「精采絕倫」的性醜聞案件，幾乎被冠上最不尊重女性員工的公司之名，然而身為集團主席梅鐸竟說這些女性的指控是「政治操弄」，一本正經的講幹話及無能的處理方式果然激起大眾怒火，讓該企業榮登第2名寶座。

美國總統川普施政滿意度一路走低，上任一年僅獲35%的施政滿意度，史上最低。民眾對川普的厭惡，使得他的商業品牌也受到牽連，榜上有名位居12。

「全美最痛恨的公司榜單」第1名至第10名為：

易速傳真（Equifax）

福斯娛樂集團（Fox Entertainment Group）

國家美式足球聯盟（NFL）

鳳凰城大學（University of Phoenix）

美商藝電（Electronic Arts）

富士康科技集團 （Foxconn Technology Group）

斯普林特公司（Sprint）

Vice媒體（Vice Media）

精神航空（Spirit Airlines）

信諾集團（Cigna）

11至20名為：

美商富國銀行（Wells Fargo）

川普集團（The Trump Organization）

西爾斯控股（Sears Holdings）

Uber

康卡斯特（Comcast）

孟山都（Monsanto）

世紀互聯（CenturyLink）

臉書（Facebook）

聯合航空（United Airlines）

溫斯坦影業（The Weinstein Company）