夏威夷烏龍警報內幕曝光！ 職員100％相信有導彈來襲

按下夏威夷飛彈警報的政府職員表示，他當時100％相信真的有導彈飛來。圖為夏威夷緊急事務管理局。（美聯社）

2018-02-03 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷民眾在1月13日清晨都收到手機簡訊，當局通知有飛彈來襲需儘速躲避，過了38分鐘後才更正是有人誤觸警報，全都是烏龍一場。如今按下警報的職員出面透露，他當時100％相信有導彈飛來。

據《ABC》報導，該名要求匿名的職員在夏威夷緊急事務管理局服務了11年半，目前已被解雇，他指出自己只是做了應該做的事。職員表示，當他開始值班時接到了一通電話，因為按照規定必須要開擴音讓辦公室的人都聽見，所以他沒有聽到電話一開始的內容說了什麼。

這位員工透露，電話裡對方強調「這不是演習」，電話要結束前他也沒有聽到任何「演習」的語句。職員說，這個訊息對他來說非常真實，他100％確定自己基於訊息做出了正確決定，事後才知道這是個烏龍，職員感到相當內疚且寢食難安。

當局先前的調查報告顯示，誤觸按鈕的人在10年內至少有兩次把演習和現實情況混為一談，該名員工則大力反駁，強調這些報告的內容不是真的。他也指出，夏威夷導彈來襲警報應該要由軍方來負責，畢竟緊急事務管理局沒有足夠的設備。