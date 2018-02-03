西敏宮成死亡陷阱「1年恐有6次火災」英國會將暫遷

著名古蹟「西敏宮」（Palace of Westminster），由於建築物過於老舊，英國國會決定未來將搬出西敏宮6年，於搬出期間進行維修。（美聯社）

2018-02-03 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會所在地，同時也是著名古蹟「西敏宮」（Palace of Westminster），由於建築物過於老舊，英國國會決定未來將搬出西敏宮6年，於搬出期間進行維修，並提出數高達56億英鎊（約新台幣2300億）的修繕費用。

綜合外電報導，英國國會在1月31日投票通過，將規劃56億英鎊，以6年時間投入西敏宮修繕工作，期間國會上下兩院將暫時移出西敏宮，確切移出時間尚未確定。西敏宮由於有漏水、電線與暖器管線設置不良、缺乏防火牆等可能引發火災的問題，國會議員們擔心，西敏宮可能成為他們的「死亡陷阱」。

儘管需要維修，仍有部分議員不希望暫時將國會遷出西敏宮。下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）對此表示，「儘管很難決定如何為未來的世代，妥善保存西敏宮這棟世界性建築物，但我們仍必須解決這個問題」。李德森說，「西敏宮是英國民主制度的代表地點，也是世界著名建築，但急需維修，國會繼續在其中運作也有重大風險」，西敏宮在過去10年間，曾發生60次可能釀成火災的安全危機。

西敏宮作為英國政壇的代表建築，至今已有900多年歷史，曾於1834年發生過幾乎摧毀整棟建築的大型火災，並於1852年重建。