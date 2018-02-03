法庭失控撲向狼醫 網讚「英雄爸爸」：給他1分鐘

一名父親的3名女兒都被前美國體操國家隊隊醫納薩爾性侵，這名父親麥格瑞在出庭時向法官要求「給我1分鐘」，卻被法官拒絕，一時情緒失控衝向納薩爾，遭到法警壓制在地，並被帶離法庭。（美聯社）

2018-02-03 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名父親的3名女兒都被前美國體操國家隊隊醫納薩爾（Larry Nassar）性侵，這名父親麥格瑞（Randall Margraves）在出庭時向法官要求「給我1分鐘」，試圖在一間上鎖的房間「教訓」納薩爾，卻被法官拒絕。消息曝光後，網友大讚麥格瑞是一名好爸爸、是一名「英雄」，並在社群網站串連標籤「#給他1分鐘」（#GiveHimAMinute）。

綜合媒體報導，麥格瑞在2名女兒作證後，先向法官要求，「讓他與這名『惡魔』在一間上鎖的房間獨處5分鐘」，遭到法官拒絕，他又再向法官要求「只要1分鐘！」，但法官認為以「法律體制不能這樣運作」回絕。

隨後麥格瑞失控衝向納薩爾，遭到法警壓制在地，並被帶離法庭，他大喊，「給我1分鐘，讓我殺了這個混蛋！」、「如果你們的女兒被人侵犯，你會怎麼做？」

消息曝光後，麥格瑞在社群網路引起熱烈迴響，不少人支持麥格瑞的行為，推特和臉書等社群網站出現大量「#給他1分鐘」（#GiveHimAMinute）的標籤。

網友表示，「真希望麥格瑞能殺死納薩爾。要是都能給受害家屬1分鐘，監獄體系還可能因此省下不少錢」、「我們永遠站在麥格瑞這邊，你是我們的英雄」、「當爸爸的都會這樣做」、「如果我愛的人受到侵害，我會和麥格瑞做一樣的行為」。

麥格瑞在先向法官道歉後，於庭後記者會再次公開致歉，他表示，他的女兒在陳述證詞時，看到納薩爾不斷搖頭，當時他才會失去理智，但也表示社會不能接受這種沒有法律依據的行動，再次為自己的行為道歉。

他也說，自己不是英雄，他的女兒們才是英雄，「在這種駭人的暴行下的受害者和倖存者才是英雄。」

納薩爾狼醫的行徑超過20年，至少伸向265名年輕的女性運動員，其中不乏許多奧運體操好手。目前已經有150多人出庭指控，他在1月24日遭法官判刑40至175年的徒刑。