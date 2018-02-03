只向水泥雕像求偶 世界上最孤獨的鳥兒逝世

紐西蘭塘鵝奈傑爾（Nige，右），只願和水泥塘鵝雕像求偶，對活生生的同伴毫不理會。（圖擷自「Friends of Mana Island」臉書）

2018-02-03 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕一隻紐西蘭塘鵝孤身留在毫無人煙的馬納島（Mana Island），完全沒有任何同伴在牠身邊，自然保育團幫這隻塘鵝取名為奈傑爾（Nige）。奈傑爾只願和島上的水泥塘鵝雕像求偶，和任何偶然飛到島上的塘鵝毫不搭理，如今牠傳來死訊，遺體也在水泥雕像附近被發現。

據《衛報》報導，奈傑爾2013年出現在馬納島，是40年來首度以此為家的塘鵝，該島東部懸崖上有80個水泥塘鵝雕像，並使用喇叭播放塘鵝的叫聲，就是希望吸引鳥兒前來定居。結果真的引來奈傑爾長居於此，但牠卻是孤家寡人。

這幾個星期以來，有另外3隻塘鵝前來馬納島，但奈傑爾沒有和牠們做朋友，自然保育成員貝爾（Chris Bell）近日登島後，才看到奈傑爾的遺體躺在雕像旁邊。

貝爾回憶，奈傑爾5年前來到島上後，就開始向一座塘鵝雕像求偶，那上面畫著黃色鳥喙和黑色翅膀，看起來栩栩如生。貝爾說，奈傑爾會為自己的「伴侶」築巢，還會用鳥喙梳理對方的羽毛，儘管那都是水泥做的，甚至單方面朝著「伴侶」啁啾不停。

貝爾透露，奈傑爾從來沒有對現實生活中的鳥類表現出任何興趣，看起來十分孤傲，但牠的確是島上重要資產，奈傑爾的過世讓不少保育人士相當傷心。