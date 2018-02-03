情侶因3P結識 靠自拍AV環遊世界

義大利一對情侶，兩人參加3P聚會而認識，後因雙方都有自我暴露的本性，決定辭去原本工作，成立公司專門拍攝AV影片，藉此賺錢環遊世界。（圖擷取自MySweetApple）

2018-02-03 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕義大利一對情侶，兩人參加3P聚會而認識，後因雙方都有自我暴露的本性，決定辭去原本工作，成立公司專門拍攝AV影片，藉此賺錢環遊世界。

綜合媒體報導，23歲女子金（Kim）和28歲男友帕羅（Paulo）原本在同一間科技公司工作，金擔任翻譯、帕羅則是一名媒體設計師，兩人原本並不認識，直到他們的共同的女性朋友邀請參加一場3P派對才相識。他們認識後，發覺兩人有許多共同點，以及許多共同興趣。金說，「有一天，我參加女性朋友的3P派對，在床上結束活動後，我就發覺再也不能夠和帕羅分開。」

兩人後來發覺雙方都有「暴露」的本性，就決定在網路上發表自己的性愛影片，並想藉此「過著自己的夢想生活，一起環遊世界，並可以藉由性愛獲得旅費」。他們之後成立一個名為「我的甜頻果」（My Sweet Apple）的AV網站，網站的介紹文寫道：「我們是一對這正在環遊世界的情侶，而且想在每個地方做髒髒的事」。

他們藉由所創立的AV網站的自拍性愛影片和照片，每片最低3.5歐元（約新台幣130元），更勁爆的價格更高，兩人靠此賺取不少的旅遊資金。他們還曾挑戰野外露出，但因此付出了約80歐元（約新台幣3000元）的罰款。金表示，「我們每到一個新國家時，會發現新的景色、新的習慣，性愛冒險也因此重新開始。」

23歲女子金（Kim）和28歲男友帕羅（Paulo）原本在同一間科技公司工作。（圖擷取自MySweetApple）

兩人後來發覺雙方都有「暴露」的本性，就決定網路上發表自己的性愛影片。（圖擷取自MySweetApple）

金說，「有一天，我參加女性朋友的3P派對，在床上結束活動後，我就發覺再也不能夠和帕羅分開。」（圖擷取自MySweetApple）