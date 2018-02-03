傳梵蒂岡考慮做出歷史性讓步 承認中國任命7主教

有消息指出，教廷跟中國的談判已接近尾聲，教廷準備做出重大的歷史性讓步，承認7名被北京任命的主教。（美聯社）

2018-02-03 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕梵蒂岡為了改善與中國的關係，近日傳出將在中國主教任命的問題上做出讓步，引發各界關注，現有消息指出，教廷跟中國的談判已接近尾聲，教廷準備做出重大的歷史性讓步，承認7名被北京任命的主教。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述一名消息人士指出，教廷希望藉由在中國教區任命主教上的讓步，來換取北京承認教廷是中國天主教會的領袖；據《法新社》報導，一名內部人士證實這起傳聞，強調「事情正持續發展中」，不過由於中梵之間的談判可能需一段時間才會有結果，目前還無法得知達成正式協議的時間。

目前中國約有1200萬天主教徒，但中國天主教教區因中共因素，分為聖統制（教宗承認）和現行教區劃分（中國天主教主教團制定，但教宗不承認）兩套系統；中共和梵蒂岡在1951年關係破裂後，雖然近年來因教徒人口增長，關係有所改善，但在主教任命權上，一直存在歧見。

教廷中的二號人物樞機主教帕洛林（Pietro Parolin）日前指出，尋求中國天主教統一是教廷努力的目標，「在中國不是有兩個教會，而是兩個忠實的信徒團體，會嘗試讓他們逐步和解。」強調為了教會的利益，有人因此「被要求犧牲」。

針對這兩起消息，教廷拒絕評論；外媒報導也提及，除了主教任命問題外，台灣關係也是中梵之間能否恢復邦交的一大問題，我國外交部對此表示，梵中間的接觸、交流，外交部都有掌握，雙方協商現階段僅及於教務議題，無涉政治層面，台梵邦交十分穩定。