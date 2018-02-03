首次見面直接結婚 新郎一見新娘竟秒飆髒話...

2018-02-03 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲1名38歲酒吧男經理席恩（Sean），日前參加實境節目「一眼訂終身」（Married At First Sight），由製作單位安排，與素未謀面的女子「相親結婚」。原本面向牧師的席恩，轉身一見39歲、體型較胖的單親媽媽喬（Jo），瞬間變臉嘆氣飆罵「喔狗屎」（Oh shit）。

《太陽報》報導，新娘見到新郎的反應，則完全相反。當天穿著婚紗的喬，挽著兒子的手，一步步走向席恩，全程笑得合不攏嘴，直呼「他有善良的眼睛，看起來又真誠，確實是我的菜，中大獎了！」顯然很滿意製作單位替她安排的未來夫婿。

報導指出，當喬走到席恩旁就定位時，簡單打個招呼、聊沒幾句，兩人便沉默以對，現場氣氛尷尬。連一旁觀禮的親友，表情都「怪怪的」，碎嘴聲此起彼落，似乎並不看好這對組合。不過，喬非常努力地逗笑大家，成功炒熱氣氛、化解尷尬。

報導提到，席恩見到喬的幽默與貼心，數度露出會心一笑，但他坦言，「呃，她可能跟我想像中理想人選有點落差，沒有感覺到電流或火花」，為顧慮節目需要，仍得硬著頭皮完成儀式。

據悉，這段影片畫面上傳YouTube網站後，短短不到一星期，已累計逾16萬5000人次瀏覽。網友回應，「那男的長得也不怎麼樣，還敢嫌」、「那男的需要參加這種節目，才能找到對象，本身可能有問題」、「怎可把神聖的婚姻當遊戲」。