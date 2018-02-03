3女全遭狼醫性侵 父出庭失控欲暴打「惡魔」

證人麥格瑞（Randall Margraves）的3名女兒皆是受害者，他氣得衝上前攻擊涉嫌性侵高達265人的前美國體操國家隊隊醫納薩爾。（路透）

2018-02-03 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕現年54歲的前美國體操國家隊隊醫納薩爾（Larry Nassar），涉嫌性侵運動員達20年，目前查出人數高達265人，其中包含奧運金牌選手。上月底已被判175年徒刑的納薩爾最近出席一場聆訊，其中證人麥格瑞（Randall Margraves）的3名女兒皆是受害者，他氣得衝上前攻擊納薩爾，雖被法警制伏在地、鎖上手銬，他仍大喊，「讓我好好教訓這個混蛋。」

綜合媒體報導，2日麥格瑞在美國密西根州出席作證，他的2個女兒出席作證完畢後，麥格瑞忍不住以粗口辱罵納薩爾。法官康寧漢（Janice Cunningham）立即警告他注意言行，麥格瑞則向法官請求，「請允許我與這名『惡魔』在一間上鎖的房內獨處5分鐘」，遭到法官拒絕，麥格瑞接著表示，「1分鐘就好！」仍被法官拒絕。

麥格瑞被法官拒絕2次，隨即衝出證人席，想對納薩爾飽以老拳，納薩爾的辯護律師擋下失控的麥格瑞，法警接著將他制伏在地、鎖上手銬送離法庭，麥格瑞大喊，「讓我好好教訓這個混蛋，只要1分鐘！」、「如果你們的女兒被人侵犯，你會怎麼做？」

法庭一陣騷動後，密西根州助理檢察長波維雷提斯（Angela Povilaitis）向其他人呼籲，「我明白麥格瑞非常沮喪，但也不能使用暴力，因為如果在法庭上施暴，就會讓納薩爾得逞。」

法庭在25分鐘後恢復聆訊，法官康寧漢表示，雖然麥格瑞意圖動用私刑，但她沒有理由懲罰這名父親，不會控告他藐視法庭。麥格瑞後來也向法官和庭上眾人道歉，承認自己的行為失控。

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2日麥格瑞在美國密西根州出席作證，他的2個女兒也出席作證。（路透）

現年54歲的前美國體操國家隊隊醫納薩爾（Larry Nassar），涉嫌性侵運動員達20年、人數高達265人，其中包含奧運金牌選手。（路透）

法警接著將麥格瑞制伏在地，將他鎖上手銬送離法庭。（路透）