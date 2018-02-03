通俄門備忘錄 美媒：川普毫不猶豫同意公布

2018-02-03 00:14

〔中央社〕美媒今天報導，美國總統川普在未曾親自過目的情況下，「毫不猶豫」同意公布一份指控聯邦調查局（FBI）調查「通俄門」時濫權監控的爆炸性備忘錄。

由共和黨籍的眾議院情報委員會主席努尼斯（Devin Nunes）所撰的這4頁備忘錄，據稱將顯示出司法部與FBI高度政治化、是反川普的機構。

司法部與FBI憂心最高機密的反情報資料曝光，請求別公開這份備忘錄，但遭川普拒絕。白宮即將下令公布，國會預定2日對外公開這份備忘錄。

華盛頓郵報報導，針對這份爭議性的備忘錄，川普原本只是粗略知曉，1月18日2位眾議院保守派議員打電話給川普，激起川普好奇心，讓他注意到這份備忘錄。

報導引述8名資深官員和其他顧問的談話指出，川普在接下來的2週中，轉向有線電視查看風向，並向友人和顧問談論此事。川普甚至在未曾親自看過前，堅決相信：備忘錄必須公開。

共和黨籍眾議員梅多斯（Mark Meadows）是1月18日打電話給川普的2位眾議員之一，梅多斯表示：「不僅只有我們2人，他（川普）聆聽許多國會議員表達對此事的關切，以及他們所看到的備忘錄內容。」

川普決定公布備忘錄，使他篤定將與聯邦調查局爆發嚴重衝突，將是川普去年春天開除前局長柯米（James Comey）以來，最為爆炸性的一次衝突。情報首長擔心情報外洩危及國安，本週建議川普改變心意，不要公布備忘錄。

但，川普不為所動。

一名不願透露姓名的總統幕僚回憶與川普私下談話時表示：「（他）沒有任何遲疑。」「總統對此事十分堅決，無人可以說服他改變心意。他就是要讓備忘錄曝光。」

官員表示，事實上川普並未看過備忘錄，眾議院情報委員會1月29日表決准許公布備忘錄後，直至到1月31日下午川普才看到備忘錄內容。白宮幕僚長凱利（John Kelly）把文件送進總統辦公室，在川普會見記者前，和川普簡短討論。

之後，川普才得以一個人閱讀備忘錄全部內容。

川普告訴幕僚和親信，他相信備忘錄將可證明他去年初所說，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）大張旗鼓調查通俄門，只是「獵巫」而已。