曾為6任總統效力 美國務次卿向農請辭獲准

2018-02-02 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕主事政治事務近35年、曾為6任總統及10名國務卿效力的美國國務次卿向農（Thomas Shannon），於昨日宣布請辭，他將會繼續擔任國務次卿直到國務卿提勒森（Rex Tillerson）找到接任者。

現年60歲的向農被視為美國國務院第3把交椅，是美國國務院最高級別的職業外交官，曾在去年代理過2週的國務卿職位，目前負責地區和雙邊政策的日常管理。

向農表示，他請辭是出於個人因素，「希望能好好照顧家人、思考自己的人生，並為我餘下的人生制定新方向」，而在去年11月向農的母親去世後，今年邁入60歲的向農更加確定了這個念頭，他也感謝提勒森大方地接受了他的辭呈。對於接任者，他則表示對下1代的外交人才「非常有信心」。

而美國國務卿提勒森則回應，他雖然對向農的離去感到惋惜，但他相信向農絕對是思慮再三才決定離開，更讚美向農積累35年的經驗不是任何人一夕之間能取代的，並發聲明表示國務院永遠為向農留有一席之地，感謝他在過去1年為川普團隊的貢獻。

然而外電報導指出，向農的離職很可能使白宮再次被批評者抓到話柄。且要任命新任的國務次卿必須得到參議院批准，而目前國務院有13個助理國務卿和國務次卿以及幾十個大使職位尚未填補。