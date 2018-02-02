談判破裂就開鍘 菲國一週連逮2名菲共高層

2018-02-02 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在去年12月簽署公告，將菲律賓共產黨（CPP）列為恐怖組織。菲律賓執法單位本週逮捕2名菲共高層，與1名菲共高層的保鑣。

根據《中央社》報導，就在杜特蒂宣布將菲共列為恐怖份子後，馬尼拉當於隨即在1月11日下令，重新逮捕菲共領導人狄安森（Benito Tiamzon）與其妻子。

菲國警方上月31日在大馬尼拉地區奎松市，以非法持有槍械罪名，逮捕了菲共政治單位「菲律賓國家民主陣線」（NDFP）顧問貝羅西斯（Rafael Baylosis），以及他的保鑣羅奎（Guillermo Roque）。菲國北民答那峨警署發言人岡達（Lemuel Gonda）今（2）日也表示，軍警昨（1）日在菲國南部奧扎米士市（Ozamiz），向菲共書記官薩立納斯（Rommel Salinas）發出拘捕令，並將他壓至當地監獄管理局。

在薩立納斯遭到逮捕後，菲國政府在本週一連逮捕了2名菲共高層。菲律賓政府和談的首席談判員貝約（Silvestre Bello III）表示，政府近日針對菲共高層一連串的法律行動，並非對菲國左派人士的鎮壓。貝約也進一步表示，菲共的這些高層原本因為參與和談才暫時獲釋，但如今和談已經終止，這些人也沒理由在監獄外遊走。