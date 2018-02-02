火星的冬天長怎樣？ 好奇號拍下全景照

太空總署在1月30日釋出好奇號3個月前，拍下的火星冬天全景樣貌。（圖擷取自影片）

2018-02-02 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署在2011年發射的火星探測車「好奇號」在2012年成功著陸火星，對當地地形進行探測，太空總署在1月30日釋出好奇號3個月前，拍下的火星冬天全景樣貌。

美國太空總署噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）科學家阿什文·瓦薩瓦達（Ashwin Vasavada）表示，好奇號當時是在火星蓋爾撞擊坑（Gale Crater）內拍攝全景照片，該坑在38億年前被星體撞出，從全景照中能看見盆地北邊連綿1.6公里的山峰，甚至還能看見80公里外的山丘。

阿什文·瓦薩瓦達表示，照片中能顯示好奇號登上火星以來所經過的所有位置，包括黃刀灣（Yellowknife Bay），與西南方位的達爾文（Darwin）、庫珀斯敦（Cooperstown）與金伯利（Kimberley），「這是我們第一次回顧好奇號所執行的勤務與經過的路途」。

照片中能看見火星上的景像，色調與地球上並無太大差異，阿什文·瓦薩瓦達對此指出，為方便地質學家了解火星地貌，因此將照片進行白平衡處理，「所以火星岩石顯現出與地球上岩石相同的顏色」。

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