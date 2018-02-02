近年亞洲主辦奧運盛事 日媒：仍無法脫離美方控制

近年亞洲舉辦奧運盛事，但有日本媒體爆料，奧運無法擺脫美國幕后操縱。（歐新社）

2018-02-02 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕受全世界矚目的運動盛事，近年亞洲成為主辦場地，即將開幕的平昌冬奧、2020年東京奧運、2022北京冬奧等皆是，但有日媒整理數據發現，這些體育賽事不論在轉播費、轉播時間都圖利美國，不禁大嘆「仍脫離不了美國」。

據《日本經濟新聞》報導，由於舉辦奧運經費膨脹，及興建奧運場地的設施難以利用等緣由，歐美國家申辦奧運的熱度正在下滑。反而由亞洲國家接手「進入冷凍期的奧運」，但也因為奧運會的資助方仍偏向歐美國家，引起日本轉播奧運的電視台員工不滿。

透過數據顯示，1997年至2016，北美（美國、加拿大）、亞洲、歐洲、其他國家相比，北美在奧運轉播費用占全體半成以上；另一方面從冬奧轉播時間，美國東岸與韓國、日本相比，花式溜冰、滑雪等賽事安排大多日夜顛倒，引起日本電視台轉播人員抱怨，甚至無奈道出「還是NBC有發言權」。

亞洲國家接手奧運 卻以美國市場導向

1名曾參與NHK奧運轉播的日本體育導播杉山茂指出，「現在的奧運會不能無視電視臺的意見」。轉播費和贊助費皆為國際奧委會的2大收入支柱。而其中最具影響力的國際贊助商之一為美國NBC環球集團（NBC Universal）。

NBC環球集團曾以120億美元（約3500億新台幣）拿下10屆奧運在美國的轉播權，另一方面，NHK及民間電視台聯合以10億美元（約290億新台幣）拿到4屆轉播權，2者相比之下差距甚大。