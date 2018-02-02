比西藏的更美 巴西七彩祥雲美得像PS

巴西天空日前出現超美七彩雲。（圖擷自UOL臉書）

2018-02-02 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙上空近日出現一個絕美的自然景觀，一朵七彩祥雲散發盈盈光彩，鮮豔的色澤在天空中浮動，被當地人錄下，影片上傳後引起熱烈討論。

綜合外媒報導，數月前藏傳佛教聖地拉薩上空出現七彩祥雲，朦朧的彩色光波在天空發光，讓不少人為之沉醉。而巴西一名男子納西夫（Andre Luiz Nassif）在當地時間週日（28日），在巴拉那（Paraná）聖約安一處山頭工作時，無意間抬頭發現上頭居然飄著一朵散發絢爛七彩光芒的雲朵。

納西夫隨即開始錄影，影片中可以聽見其他人嘆為觀止的驚呼聲，這片像是PS上去的超鮮豔七彩雲朵現蹤將近半小時，甚至有人懷疑這搞不好是UFO。

澳洲達爾文市最近幾日也傳出相同消息，當地氣象專家馬克沃斯（Peter Markworth）表示這是個十分罕見的現象，太陽光與雲的角度、雲的形狀厚度須與雲層中水滴的分布情況等等的條件比例，完美契合的情況下才會出現

拉薩市氣象局的高級工程師李文華先前表示，雲朵之所以呈現七彩光芒，是因為雲中的冰晶折射太陽光所致，此雲稱作「卷雲」又或是「冰晶雲」，持續時間的長短與風速有關。

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