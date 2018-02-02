澳洲華裔夫婦婚宴被衝康 菜色太爛還吃不飽

澳洲一對華裔夫妻被婚宴會館「衝康」，本來試好的菜色到結婚當天截然不同。（圖擷自DailyMail）

2018-02-02 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本一對20多歲的華裔新人，迎來人生最慘婚宴，合作廠商在他們宴客那天，提供的餐點難吃到賓客吃到面有難色，重點是還吃不飽，最後客人還必須去麥當勞「續攤」，讓這對新人氣炸，控告婚宴場地合作公司，最後獲賠半數金額，最後拿回1.3萬澳幣（約新台幣30.5萬元）。

據澳洲《ABC新聞》報導，新婚夫婦貝先生（Ben Bui）及林小姐（Wendy Lam），前年11月在「墨爾本莊園」（Maison Melbourne），花了2.6萬澳幣（約61萬元台幣）舉行婚禮並設宴。

婚禮當日來了173位來賓，但上的菜卻與先前新人試菜「完全不同」，烤乳豬、鴨肉、烤雞等等肉類拼盤，上桌後居然變成冷掉的雞翅，還有一些看起來就像是去超市買的，外加沒附餐具、食物沒熟等狀況，讓賓客食不下嚥，場面非常尷尬，新人當時向婚宴會場員工投訴時，不料對方卻愛理不理，導致他們必須逐桌致歉。

有些賓客還因為吃不飽跑去麥當勞「續攤」，讓這對新人大失面子，該夫婦事後控告「墨爾本莊園」，才發現原來苦主不只他們，法院最後判業者退還一半款項1.3萬澳元（約新台幣30.5萬元），另再賠償2000澳幣（約新台幣4萬6800元）。而該婚宴場地已於去年底停業。