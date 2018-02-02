梅伊訪中被稱「梅姨」備感溫馨 英媒、中媒兩樣情

2018-02-02 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）從上月31日開始，展開為期3天的訪中之旅。中國不但對梅伊以禮相待，當地民眾甚至以「梅姨」（Aunty May）稱呼她，讓她在飽受國內批評之際，備感溫馨。

根據《路透》報導，61歲的梅伊在訪中3天的行程中，當地民眾稱她為「梅姨」，甚至擔心在北京的她，雙腿會不會冷。梅伊在與習進平舉行會談時，也引用莎士比亞的名句「凡是過去，皆為序章」（What's past is prologue），藉以傳達英國想與中國加強關係的期盼。

在3天的訪中行程中，梅伊獲得中方的保證，在英國脫歐後，不會影響中、英兩國「黃金時代」關係的熱誠，中國市場也將對英國新的商業領域敞開大門。梅伊在訪中期間，更與中方宣布簽署高達90億英鎊（約3747億元台幣）貿易協定，但有關協議相關內容的資訊，相當稀少。

此外，中國媒體對於梅伊的評論相當友善，地方的《湖北日報》稱讚梅伊，「她以務實強勢的政治作風、明快的決策，在英國有鐵娘子之稱。」《環球時報》也表示，「中國對英國真的相當尊敬」。

但英國媒體就沒有如此客氣，英國保守政論雜誌《觀察者週報》（The Spectator），不但在本週的封面標題上，直指梅伊「不領導、就離開」（Lead or go），甚至還配上她駝著背、膝蓋內翻的難看漫畫。