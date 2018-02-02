男子知名速食店買漢堡 一咬竟「爆蟲數十條」

2018-02-02 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名男子在速食店《漢堡王》購買漢堡，咬一口後驚見漢堡肉排中竄出十多條活蟲。

綜合報導，巴西一男子於1月30日底在臉書上貼出照片、影片和收據，顯示他在知名速食連鎖店《漢堡王》購買漢堡，卻在咬一口後發現，10多條活的小蟲從漢堡肉排中竄出，該貼文至今已有18萬次分享。

新聞曝光後，該巴西《漢堡王》分店聲明，已對此事件進行調查，而該店在經過衛生檢查後，並未發現有不合格之處，但仍會持續追蹤此個案。錄下「爆蟲漢寶」影片的男子則未有後續回應。