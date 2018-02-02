男子被控「手持電鋸追人」 警逮捕送精神鑑定

2018-02-02 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖荷西（San Jose）區傳一男子手持電鋸追趕他人，該男子已被警方逮捕，並接受精神評估。

據《NBC》報導，加州聖荷西警方於當地時間週四（1），接獲民眾報案指出，在聖荷西富林戴爾大道（Flintdale Avenue）的3200街區，有1男子手持電鋸追趕他人。

儘管警方到達現場時，被指認的男性手中沒有電鋸，但該男子仍被逮捕。警方發言人表示，被捕男子與警方合作，接受了72小時的精神評估。案發現場則無人受傷。