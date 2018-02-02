遭F1以維護女權開除 失業賽車女郎與女權團體開戰

F1賽車最近基於維護女權，決定在下個賽季取消賽車女郎傳統，此舉卻讓許多女郎喪失工作權，在社群網站和女權團體開戰。（法新社）

2018-02-02 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕F1（一級方程式）賽車最近基於維護女權，決定在下個賽季取消賽車女郎傳統，不過此舉卻讓許多女郎喪失工作權，因此在社群網站和女權團體開戰。

以往F1在賽車活動現場都會請來大批賽車女郎助陣，不過近年來女權主義者不斷抗議，F1官方因此宣布，從3月25日開始的新賽季將會廢除此傳統，這樣的新政策讓大批賽車女郎面臨失業。

綜合外媒報導，許多即將失業的賽車女郎現在都在社群網站上砲轟女權團體，認為她們是女權主義的受害者，女權團體害她們喪失原有的工作權。

有許多人批評賽車女郎只具外貌卻沒腦袋，不過這些女郎其實都對賽車具有一定深度的知識和興趣，有的女郎甚至本身就會駕駛F1賽車，現在推特上就掀起一股「#gridgirls」風潮，許多賽車女郎們都在推文中貼出自己的工作照，表明自己對這份工作的熱愛，不認為受到性別歧視，並且批評害她們失業的女性主義。

許多賽車女郎都在推文中大批，「女性主義現在竟然在剝奪女人的工作權。」、「我愛我的工作，我受到大家的敬愛，也很自豪自己是車隊的一員，大家不該只讓女權團體來評斷我們的工作。」、「因為這些女性主義者，我們將要失業，我已經當賽車女郎8年了，從沒這麼不爽過。」、「這些嘴巴說要爭取女權的女人，別再告訴別人什麼該做什麼不該做了，別讓我們失去熱愛的工作。」