殘忍！3胞胎從小被拆散 竟是被當實驗白老鼠...

2018-02-02 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約長島3胞胎兄弟夏弗蘭（Robert Sharfran）、葛蘭德（Eddy Galland）與基爾曼（David Kellman），從小在各自寄養家庭長大，大學時期才相認，正當他們沉浸在重逢的喜悅時，卻意外發現3人從嬰孩時期，就被當成科學實驗的白老鼠，才會被迫分開。

綜合媒體報導，1960年代，精神科醫師紐鮑爾（Peter Neubauer）為研究「先天與後天」對小朋友的影響，將數對年幼雙胞胎、3胞胎拆散後，分別送到多個背景相似的寄養家庭。養父母沒告知孩子有其他兄弟姐妹存在，且每年還要被帶去見紐鮑爾，進行智力、行為與性格測驗，紀錄下他們人生中的重要時刻，譬如學說話、騎腳踏車。1961年7月出生的夏弗蘭、葛蘭德與基爾曼，便是其中3名受試者。

報導指出，數年前，正在攻讀大學學位的夏弗蘭，室友多米茲（Michael Domitz）某日告知，他的前任室友葛蘭德，不論是在表情、髮型、說話及走路方式等，都和夏弗蘭一模一樣，「就像複製人似的」，最後在其協助下順利相認。

報導提到，這起離奇事件，被當地媒體報導，基爾曼看到新聞，也主動聯繫並認親，3人才恍然大悟，原來自己不是獨生子，而是3胞胎，並意外查出他們是因科學實驗，遭到人為強制拆散。好不容易才團圓的3兄弟，後來還相約轉至同間學校就讀、一起住，甚至合開餐館，彌補失去的時光。

報導引述，夏弗蘭表示，很高興能找到親兄弟，當下那種喜悅的心情，前所未有、難以言喻，有趣的是，3人另有不少相似處，包括吸同品牌的菸、愛吃義大利食物，以及偏好較年長的女性等。然而不幸的是，葛蘭德在33歲那一年，因憂鬱症輕生逝世。

據悉，紐鮑爾2008年過世前，始終堅持自己的不人道研究，是「正確的事」，但夏弗蘭與基爾曼卻認為，他們不是研究的參與者，而是「受害者」。

報導指出，三胞胎的故事，後來被改編成紀錄片《Three Identical Strangers》，今年將於日舞影展（Sundance Film Festival）播映。

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