稱「瘦長人」 教唆砍同學19刀 女孩判關精神病院40年

2018-02-02 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州2014年發生「瘦長人」殺人案，2名12歲女孩聲稱受到都市傳說妖怪「瘦長人」（Slender Man）教唆，於公園中刺殺同學19刀，所幸傷者後來獲救。其中1名兇手蓋瑟（Morgan Geyser）被判在精神病院監管40年。

綜合外電報導，法官於昨（1）日批准檢方要求，判「瘦長人」殺人案兇手之一、目前15歲的蓋瑟，被監管於精神病院40年。法官歐布蘭（Michael O’Bohren）宣判前稱，「我們不能忘記，這個案子是有預謀的犯下謀殺...且有充分證據表明，蓋瑟會對自己、他人和財產構成重大風險」。在宣判前，蓋瑟則向受害者及其家屬哭泣表示，「我只想說我很抱歉，我希望這一切都沒有發生，我希望她（受害者）一切都很好」。

法庭指定心理學家倫博（Brooke Lunbohm）博士則在聽證會期間作證說，蓋瑟透過服用藥物，已經穩定其精神狀態，但由於蓋瑟患有創傷後壓力症候群（PTSD），稱蓋瑟「如果有條件地從精神病院獲釋，可能會造成危險」。

另一名和蓋瑟共同犯案的威爾（Anissa Weier），於去年被判在精神病院監管25年。蓋瑟和威爾在2014年5月31日，引誘同班同學萊特納（Payton Leutner）進入公園樹叢中，在威爾催促下，蓋瑟刺殺了萊特納19刀。心理醫師羅賓斯（Kenneth Robbins）博士與蓋瑟交談過後曾表示，蓋瑟「受『瘦長人』唆使刺殺同學，且害怕如果自己背叛『瘦長人』，『瘦長人』可能會傷害她的家人」。

「瘦長人」是於2009年被創造出來的都市傳說，其形象為體型瘦長，沒有臉部，穿著黑色西裝，並經常出沒於樹林間的幻想妖怪。