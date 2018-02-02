美國務卿重批中國！ 「投資拉美像在殖民」

美國國務卿提勒森展開拉丁美洲的訪問之旅前，公開對拉美國家提出警告，不要過度依賴中國和俄羅斯，且特別提到中國在拉美的投資計畫，讓他想起歐洲殖民主義。（美聯社資料照）

2018-02-02 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）最近展開拉丁美洲的訪問之旅，他在行前公開對拉美國家警告，不要過度依賴中國和俄羅斯，特別提到中國在拉美的投資計畫，讓他想起歐洲殖民主義。

綜合媒體報導，提勒森出訪拉丁美洲前，在美國德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）進行演講，他表示，中國已經在拉美立足，利用「掠奪性」的投資和經濟企圖拉攏這塊區域，雖然這些拉美國家表面上看起來不錯，但利人不利己，可能因此要承擔沉重的代價。

提勒森指出，雖然中國的投資可能會帶來某些好處，但許多中國企業使用不公平的方式進行貿易，可能因此損害這些國家的製造業，在當地產生失業和勞工薪資降低等問題。

提勒森說，拉丁美洲不需要只為自己謀利的新帝國強權，中國這種利己的投資方式，讓他想起500年前的歐洲殖民主義。

提勒森也提到，俄羅斯在拉美的布局也同樣令人擔憂，俄國不斷將武器和軍事裝備賣給「不同意或不尊重民主價值」的不友好政權。