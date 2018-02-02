上海廂型車載瓦斯桶著火衝撞人群 18人送醫3重傷

上海一輛載有煤氣罐（瓦斯桶）的廂型車，衝撞人行道上的路人，造成18人送醫3重傷。（圖擷自「中國之聲」微博）

2018-02-02 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海發生重大車禍事故，今天（2日）上午8時55分許，一輛載有煤氣罐（瓦斯桶）的廂型車著火衝撞南京西路人民公園附近的人群，導致18人受傷送醫，其中3人傷勢嚴重。

據《香港01》報導，現場目擊者透露，著火的廂型車直直衝上人行道，撞飛好幾名路人，車輛撞到星巴克前方的護欄才停下。目擊者還說，有行人想砸開車窗玻璃，救出受困車內的駕駛和乘客，一名女子從車上被拉出來時，臉龐都已經燒焦。

警消到場救火後，於上午9時25分撲滅火勢，並從車內搬出3個煤氣罐（瓦斯桶）。從車禍現場照片可以看到，事發時廂型車不僅從車內竄出熊熊烈火，車輪下還壓了一名路人，人行道上更是有多人倒地不起。

據《人民日報》報導，初步調查駕駛是一名40歲的陳姓男子，涉嫌非法運送危險物質，疑似在駕駛時在車內抽菸導致起火。（更新時間：12:58）

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路上行人被撞倒在地。（圖擷自「上海熱門資訊」微博）