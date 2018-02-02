株連九族逼「紅通犯」返國 中國連坐懲罰家屬

2018-02-02 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕人權觀察組織（Human Rights Watch）公布調查表示，中國政府正對其「紅色通緝令」名單中的通緝犯親屬實施連坐懲罰，逼迫逃往國外的通緝犯回中國。

人權觀察組織上月底公布調查，在訪問過5位中國「紅色通緝令」名單中的通緝犯後，發現中國正以連坐懲罰相關家屬的方式，逼迫通緝犯回國。在部分與中國間沒有引渡條約的國家，中國警方和檢察機關會在未提交任何法律文件的狀況下，騷擾或傳喚通緝犯家屬，並威脅家屬若不說服通緝犯返回中國，將拘留他們。除了騷擾和拘捕，警方也會禁止通緝犯的配偶、子女、父母、兄弟姐妹等家屬出國旅遊，通緝犯子女甚至被禁止赴國外就學，甚或凍結親屬資產、將任職國營公司的家屬解僱，或警告其商業夥伴取消與通緝犯家屬合作。

中國人權觀察中心主任理查德森（Sophie Richardson）批評，中國對通緝犯親屬連坐處罰「根本沒有法律依據」。另外，由於「紅色通緝令」是要求國際刑警組織成員國逮捕和引渡通緝犯的警報，並非國際逮捕令，理查德森呼籲國際刑警組織和成員國，不應讓中國濫用「紅色通緝令」。

為因應中國國家主席習近平2013年上台後的反貪運動，中國在2015年發布了100名「紅色通緝令」名單，指控100多名中國官員和企業高管涉嫌重大貪污。據中國政府統計，至2017年12月，有51名通緝犯回國，其中有10人由外國政府遣返，35人被「說服後自願」返回中國。當前中國「紅色通緝令」名單中最有名的對象，為流亡美國，以直播方式指控中國黨政軍人士涉貪的郭文貴。