美議員提名 香港雨傘運動角逐諾貝爾和平獎

美國參議員提名黃之鋒等人及整個香港雨傘運動角逐2018年諾貝爾和平獎。（資料照）

2018-02-02 06:44

〔駐美特派員曹郁芬／華府1日報導〕美國參議員魯比歐與眾議員史密斯今天率領一個跨黨派、跨兩院的小組提名黃之鋒、羅冠聰、周永康及整個香港雨傘運動角逐2018年諾貝爾和平獎。

曾參與香港雨傘運動，並與黃之峰創立新政黨香港眾志的周庭最近才被被香港政府取消311立法會補選的參選資格，引起國際關注。

美國國會及行政當局中國委員會今天在新聞稿中指出，魯比歐與史密斯兩位主席率領的這個小組已於元月31日致函諾貝爾和平獎委員會主席瑞斯安德森，表示他們要提名黃之鋒和香港雨傘運動，是為肯定他們透過和平努力將政治改革與自決帶到香港，並且保護原本受到中英聯合聲明保障的自由與自治。

魯比歐等人在信中表示，挺民主的雨傘運動是一個跨世代的努力，匯集了港英時代到移交給中國之後，保存與推展香港民主自由的數十年的努力，李柱銘和陳方安生等人都包括在內。

這封信指出，雨傘運動的領導人因為倡導民主與自由而面臨愈來愈多的壓力、拘禁和罰款。在中國政府對基本法做出解釋後，羅冠聰和其它5位成員被褫奪香港立法會議員資格。雖然香港民主運動面臨中國共產黨和香港政府的巨大反對，這些年輕領導人仍為香港福祉不斷奮鬥。

魯比歐等人表示，感謝諾貝爾和平獎委員會過去願意面對中共和中國政府的壓力頒獎給劉曉波等中國政治犯，劉也成為首位死在獄中的得獎人。今年，他們想不出有誰比為香港的和平與自由奮鬥的香港民主運動更值得諾貝爾和平獎委員會肯定。