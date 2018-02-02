Lactalis奶粉受沙門氏菌污染 恐早在2005年就發生

拉克塔利斯（Lactalis）員工走在公司總部入口前。（路透）

2018-02-02 03:00

〔即時新聞／綜合報導〕法國乳製品廠商拉克塔利斯（Lactalis）集團生產的嬰兒奶粉去年被發現受到沙門氏菌污染，導致嬰兒身體出現不適，隨即展開包括台灣、香港等地的大規模回收行動。一份研究報告1日出爐後，Lactalis甚且承認其部分產品可能已經被污染了十多年。

綜合外媒報導，致力於生物學、微生物學、疾病和疫苗等相關研究的巴黎巴斯德研究院（Pasteur Institute）1日發表報告指出，拉克塔利斯位於法國西北部的克朗（Craon）的廠房發現沙門氏菌，且類型與2005年發生的沙門氏菌爆發有關。

當時有140多名嬰兒喝到受污染的奶粉，2006年至2017年期間有25起，最近一次爆發有38起。法國衛生當局也說，去年的38起案件中，有36起明顯與Lactalis有關，西班牙和希臘各有一起。

這場危機迫使甚少公開露面的拉克塔利斯行政總裁貝斯尼爾（Emmanuel Besnier）出面受訪，他在接受《回聲報》（Les Échos）採訪時表示，Lactalis可能自2005年即在Craon生產受沙門氏菌污染的嬰兒奶粉，公司無法排除在2005至2017年期間，有嬰兒飲用受污染的問題牛奶，他也坦言，這場危機可能將會導致Lactalis公司損失數億歐元。

此次拉克塔利斯召回法國和海外83個國家、逾1200萬罐嬰兒奶粉。拉克塔利斯在一份聲明中表示，「如果對最終產品的分析顯示確有沙門氏菌的存在，我們當然不會銷售這些產品。」他們除了召回受污染的奶粉，並承諾賠償受影響的家庭，也將永久性關閉發現沙門氏菌的Craon工廠的設施。

拉克塔利斯公司於1933年在巴黎西南部的拉瓦爾成立，一直穩步擴張，2011年還收購了意大利的帕瑪拉特（Parmalat），成為全球主要生產者。目前在歐洲、美洲、亞洲和非洲的47個國家擁有7.5萬名員工和246家工廠，年銷售額約為173億歐元（215億美元）。