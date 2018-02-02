美議員提名　香港雨傘運動角逐和平獎

2018-02-02 01:28

〔中央社〕美國國會議員今天宣布，提名香港雨傘運動與包括黃之鋒在內的3名主要成員角逐2018年諾貝爾和平獎。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席盧比歐（Marco Rubio）與共同主席史密斯（Chris Smith）以及其他民主、共和兩黨共12名國會議員，今天聯合去函挪威諾貝爾獎委員會，提名雨傘運動與主要成員角逐年度諾貝爾和平獎。

獲提名的包括現年21歲的黃之鋒、24歲的羅冠聰與27歲的周永康三人，以及整個泛民主雨傘運動本身。

信函指出，黃之鋒等3人發起的雨傘運動是香港有史以來規模最大的民主運動，對香港法治、人權與政治自由作出貢獻。這項提名是希望表彰雨傘運動以和平抗爭捍衛「中英聯合聲明」保障的高度自治與公民自由，以謀求政治改革與香港自決的努力。

信函形容黃之鋒3人是和平與自由的鬥士，在北京當局破壞香港自治時，香港民主派以和平方式積極保障香港未來，在面臨騷擾、威脅、拘留時，仍展現強大勇氣。

爆發於2014年9月26日的香港雨傘運動是香港發生的公民抗議運動，示威者在包括中環等多個主要幹道，爭取香港特區行政長官選舉的公民提名權。因為運動過程中示威者面對警方驅離時使用雨傘抵抗，被媒體稱為「雨傘運動」。

運動的3名主要領袖黃之鋒、羅冠聰與周永康事後遭到香港當局拘捕，並以非法集會等罪名分別判處6到8個月徒刑，3人隨後向終審法院提出上訴。