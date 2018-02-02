法女登山家受困「殺人峰」獲救 同伴被宣告死亡

2018-02-02 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕法國女登山家伊麗莎白·瑞佛（Elisabeth Revol）1月26日，與波蘭登山家托昧克·麥凱維茨（Tomek Mackiewicz）受困於巴基斯坦「殺人峰」，最後僅有伊麗莎白獲救並獲得登山成就，托昧克卻被放棄搜索、宣告死亡。

綜合外媒報導，伊麗莎白與托昧克1月20日共同攀登海拔8126公尺、巴基斯坦南迦帕爾巴特峰（Nanga Parbat），該山峰又被稱為「殺人峰」，2人卻受困在海拔7400公尺處，當時正好有一支企圖攻上世界第2高峰——喬戈里峰的波蘭登山隊，聞訊後趕忙展開救援行動。

波蘭登山隊共有4人，聽聞救難訊息後，搭乘巴基斯坦軍用直升機，在黑夜中抵達南迦帕爾巴特峰，降落在該峰6400公尺處，其中2人建立營地，另外2人開始摸黑往上搜索，幸運地僅耗5小時，就找到獨自下山求救的伊麗莎白，但她當時仍舊掛念依舊受困的托昧克。

波蘭登山隊成員將伊麗莎白帶回營地，並勸她放棄托昧克，並將伊麗莎白送上直升機前去治療；報導指出，波蘭登山隊之所以放棄搜救托昧克，係因他曾被報導患有凍瘡，且與伊麗莎白登山過程中，2人都因沒戴面罩出現雪盲症狀。

伊麗莎白友人透露，「托昧克的救援行動是不可能的，礙於當時天氣狀況和受困高度，救援人員的生命也會處於危險之中」，伊麗莎白指出，當時托昧克不但看不見，眼睛還發炎，且出現呼吸困難、口溢血等腦水腫症狀；伊麗莎白成為史上第1位在冬天攻上「殺人峰」的女性，同行的托昧克則被宣告死亡。