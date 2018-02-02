肯亞3電視台被強制停播 法院命令政府解禁

2018-02-02 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕肯亞3家私人電視台因播報反對派領袖的非正式「總統就職典禮」，於1月30日被政府勒令停播，肯亞高等法院今日下令當局讓遭強制停播的3家電視台暫時恢復營運，但是否確定復播尚未明朗。

綜合外電報導，遭強制停播的3家私人電視台為Citizen、NTV和KTN，1月30日他們播放了去年落選總統的反對派領袖歐丁嘉（Raila Odinga）的「就職典禮」，播出後電視台旋即在政府要求下停播。儘管肯亞高等法院今日下令政府應讓電視台復播，但並無任何跡象指出肯亞政府會遵照法院指示。

歐丁嘉上月30日在肯亞首都奈洛比舉辦的「宣誓典禮」聚集了數以萬計的支持者，他在典禮上宣稱自己是「人民的總統」，並指控去年的選舉結果是被操控的，東非國家的選舉制度都不夠完善。有人認為歐丁嘉此舉是宣傳的噱頭，但肯亞政府卻表示此舉觸犯了叛國罪，指控歐丁嘉與一幫支持者們是「犯罪組織」。不只歐丁嘉與支持者被政府調查，播映「就職典禮」的電視台也被調查是否有企圖推翻或顛覆政府的嫌疑。而肯亞通訊科技部部長被問及此事時，更表示這是關乎國家安全的議題。

肯亞政府大動作關閉電視台引起外界許多批評聲浪，肯亞媒體權利組織「Article 19」譴責政府侵犯了肯亞憲法保障的媒體自由權。歐丁嘉也指出「肯亞的自由正受到嚴重的打擊」、「肯亞當局一定是瘋了」。