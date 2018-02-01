菁英罹「恐中症」 中國軟實力難打入中亞

2018-02-01 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）日前撰文指出，中國在中亞國家有巨大的軟實力，但另一方面，這個「軟實力」卻不如人們所預期的強大，其中一個原因是，中亞的菁英階層，仍抱有強烈的「恐中症」。

詹姆士敦基金會上月30日的文章指出，中國在中亞的軟實力遠遠沒有達到人們的預期，與中國自身傳統有關，也和中亞大多數國家的威權政府有關。幾世紀以來，中國外交是以國家關係為基礎，利用官方機構來影響其他國家的官方機構。中亞國家歡迎中國的「國與國」交往方式，因為他們認為，民間交往不是促進文化理解的方式，而是他國試圖改變本國政體，乃至於推翻本國政權的伎倆。

因此，中國政府擔心會因地理特殊性、經濟上優勢等因素，失去軟實力的影響力度，在中亞遲未發展如俄羅斯、美國、歐盟等推動民間交往的模式。但現在情況正發生改變，中國正在中亞加大民間交往的力度。

哈薩克專家努爾沙（Gaukhal Nursha）指出，中國和俄羅斯一樣是使用軟實力的新手，正在急起直追，然而，「恐中症」在哈薩克和其他中亞國家的菁英階層仍很強烈，使得有些政治人物總是樂於打出「中國牌」尋求支持，這才是中國軟實力在中亞的挑戰。

據《中央社》指出，中亞政治分析人士說，為避免當地過於依賴中國和俄羅斯，中亞國家未來會更積極發展與歐盟、美國和日本的關係，引入第三方力量來平衡中國和俄羅斯的影響。