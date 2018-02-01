小媽媽外出派對狂歡7天 男嬰在家餓成乾屍

2018-02-01 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕殘忍！俄羅斯羅斯托夫（Rostov）1名17歲嫩媽庫茲涅佐娃（Viktoria Kuznetsova）不想照顧兒子，她到處參加派對狂歡，有返家時也不餵兒子寧願餵狗，最終親生兒子餓死，變成1具乾屍。事後被捕的嫩媽坦承自己想把兒子殺掉，而且她聽聞兒子死狀悽慘，也沒有任何反應，引起外界撻伐。

綜合外媒報導，嫩媽庫茲涅佐娃為了享受獨自生活，她曾將出生滿月的兒子送往當地兒童收養機構，直到丈夫要求把兒子帶回撫養，她才妥協將7個月大的兒子帶回家。2017年9月，庫茲涅佐娃受邀參加朋友派對，獨自留下兒子與寵物狗在家，玩樂期間有人問起「孩子呢？」，她謊稱「有託給阿姨照顧，大家別擔心啦」。庫茲涅佐娃曾在玩樂期間返家，但她寧願給寵物換水、餵食，不理會兒子的哭鬧，害他餓死在家中。

庫茲涅佐娃的鄰居發現她7天沒回家，立即報警處理，事件因此曝光。警方趕到現場，發現床上躺著1具男嬰乾屍，其死狀相當淒慘，臉頰凹陷、雙眼凸出、骨頭外露，經法醫驗屍後，證實男嬰死於脫水及飢餓。

警方立即逮捕庫茲涅佐娃，她坦承想殺兒子的念頭，不僅讓警方傻眼。當法官描述男嬰死狀悽慘時，庫茲涅佐娃也未露出悲傷神情，然而法官將她判刑6年半，庫茲涅佐娃仍毫無反應，引起外界撻伐。除此之外，庫茲涅佐娃的丈夫得知兒子死訊後，立即從軍隊趕回家與惡妻離婚。