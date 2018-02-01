美軍追加135億 再添購薩德反飛彈系統

美國國防部再下訂單，向軍火商「洛克希德馬丁」（Lockheed Martin）購買更多的薩德反飛彈系統。（路透）

2018-02-01 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部再下訂單，向軍火商「洛克希德馬丁」（Lockheed Martin）購買更多的「戰區高空防禦系統（THAAD，簡稱薩德）」，強化美軍防禦飛彈能力。

綜合外媒報導，美國飛彈防禦局（Missile Defense Agency）日前向洛克希德馬丁追加一筆4億6000萬美元（約新台幣135億元）訂單，這讓目前正在執行的薩德反飛彈系統訂單，增加到13億美元（約新台幣382億元）。

川普政府去年11月向國會遞交2018財政年度預算修改方案，其中就有一項21億美元的飛彈防禦經費，包括增添50枚新的薩德反飛彈系統、20枚陸基攔截飛彈（GBIs）以及15枚SM-3 Block IIA攔截飛彈。

薩德反飛彈系統是一套運載方便、部署快捷的高效反導裝置，能在大氣層內外將進入末端飛行的彈道飛彈擊毀。

美國國防部昨日（1月31日）也宣布，和波音公司簽訂一筆65.6億美元（約新台幣1927億元）合約，用於研發和維護一套擴大規模的陸基中斷攔截反彈道飛彈系統。這套系統部屬在阿拉斯加州，用於防禦北韓和俄羅斯的飛彈威脅。