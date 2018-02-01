滑冰公主廉太鈺吸睛 47人北韓代表團全數入南韓

年僅18歲的北韓花式滑冰選手廉太鈺成在場鎂光燈焦點。（法新社）

2018-02-01 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕2018冬季奧運將於9日在南韓平昌開幕，北韓體育署副相元吉友今（1）率領包含10名選手在內的32人代表團抵達南韓，加上上月25日先抵達南韓的選手，參加本屆平昌冬奧的22名北韓選手以及24名管理人員共47人，全數進入南韓。

綜合外媒報導，這個32人組成的北韓平昌冬奧體育代表團，是在南韓時間1日下午6點9分（台灣時間1日下午5點9分）抵達南韓襄陽國際機場，代表團的男性身穿黑色大衣、女性身穿酒紅色大衣，無論男女都戴著毛皮帽，但是他們並沒有回應媒體提問，而是直接搭上巴士，直驅江陵選手村。

代表團內的10名北韓選手，分別為：高山滑雪項目3人、越野滑雪項目3人、花式滑冰雙人滑項目2人、短道速滑項目2人。其中有北韓滑冰公主之稱的18歲選手廉太鈺，更成為了鎂光燈焦點。

由於北韓已有12名女子冰球選手在上月25日先行抵達南韓，所以參加本屆平昌冬奧的22名北韓選手，已經全數進入南韓。

北韓這次分2批進入南韓的人數共47人，之前國際奧會敲定的北韓參奧名額是46人，包含22名選手和24名管理人員，不過之後追加1名管理人員，實際上共有47名北韓人員進入南韓。

透過南韓襄陽國際機場進入南韓的北韓代表團，將直接前往江陵選手村，12名北韓女子冰球選手則會在4日的熱身賽後再入住江陵選手村。