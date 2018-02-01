天然的填海造陸 火山噴發讓日本變大了！

日本國土地理院在2013年西之島開始火山噴發後，第1次將噴發增加的面積算入國土面積。（圖翻攝自日本國土地理院網站。）

2018-02-01 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本國土地理院昨日在官網上公佈了截至去年10月1日日本全國各行政區面積統計數據，因位於太平洋上的西之島火山噴發新增了陸地，日本國土面積共比前1年同期擴大了2.32平方公里，日本東京都的面積達到2193.96平方公里。

綜合媒體報導，日本西之島位於西太平洋，行政隸屬於東京都小笠原村。該島被初次發現時是1座4000公尺海底火山的火山口，露出海面的部分只有0.07平方公里。1973年，人類第1次觀測到該島火山爆發，在該島東南方堆積出大片陸地。2013年，西之島火山再次活躍，火山噴發物為1973年噴發的9倍，在該島東南約500公尺外又堆積出新陸地。

這次是日本國土地理院，在2013年西之島開始火山噴發後第1次將噴發增加的面積算入國土面積。日本國土地理院表示，根據2016年12月量測的結果，西之島的面積較開始噴發前擴大了2.43平方公里，總面積為2.72平方公里。且因為採用的是前年12月之數據，如今實際面積有可能更大。

據了解，日本政府每年會統計1次國土面積，用於計算人口密度與分配中央給地方的補貼。而這次公布的數據，除了西之島外，日本各地面積也有程度不一的增減，主要是因為填海造陸或測量技術的提升而有所改變。