喝咖啡致癌？加州咖啡店恐須張貼警語

2018-02-01 22:21

〔即時新聞/綜合報導〕近期網傳1則「超商咖啡油醇高,容易導致膽固醇值變高」的謠言引起恐慌。但喝咖啡會損害健康嗎?美國加州法院正在審理1則訴訟案,若訴訟成立,未來咖啡店可能得警告顧客,咖啡可能致癌的警語。

綜合外媒報導,食物在高溫下糖和胺基酸作用產生的「褐變反應」,其中麵包,餅乾或咖啡加熱時,容易釋放出1種化學物質:丙烯酰胺,但目前並無證據顯示丙烯酰胺含量多少會致癌。然而加州將丙烯酰胺列為「已知會致癌」的化學物質名單之一。

2010年非營利組織「毒物教育和研究諮詢委員會」(The Council for Education and Research on Toxics)曾以這點向加州洛杉磯高等法院提出訴訟,指控星巴克、7-11和西雅圖咖啡等販賣咖啡的商店「未能提出清楚、合理的警告」,告知顧客喝咖啡可能會使他們攝入致癌物質(丙烯酰胺)。而加州法院根據「安全飲用水及有毒物質法案」中的條文規定,商家需貼出「清楚、合理的警語」告知顧客,販售物品內含有什麼物質可能會對健康造成影響。

由於這些商家未符合上訴規定,控告方不僅要求法院對這些商家處以罰款,也要張貼咖啡含有丙烯酰胺的警告。目前此案正在處理中,未來訴訟成立的話,加州每家咖啡店需在收銀台或店內牆壁上,清楚張貼咖啡可能致癌的警語。