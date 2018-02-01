就是為了擋中資！澳洲政府加強外國投資限制

2016年，澳洲雪梨歌劇院為慶祝農曆新年，為白色的外觀披上紅衣。（歐新社）

2018-02-01 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府向來對中國勢力高度警戒，當局今（1）日宣布新政策，對外國投資者在澳洲收購農地和電力基礎設施採取嚴格限制。雖然官方相關文件未直接提到中國，但媒體指出，這項措施的背景是擔憂中國對澳洲的影響日益增加。

綜合外媒報導，澳洲政府表示，即日起，外國投資者在收購價值超過1500萬澳元（約3.5億新台幣）的農地前，必須先掛牌尋找潛在的本地買家，至少1個月後才能向外國人出售。目前非本地人在澳洲購買土地，都必須先經過外國投資審查委員會（FIRB）審核。

澳洲財政部長莫里森（Scott Morrison）強調，當局仍然歡迎外國投資者，「只要不違背國家利益」。知情人士指出，「我們希望看到公平和透明的程序」，有一些案例，外國企業收購了根本沒有上市販售的資產。

澳洲工黨籍眾議員費吉賓（Joel Fitzgibbon）抨擊，這項政策只是為了吸收選票，「這是一個政治噱頭，向投資者傳遞錯誤的訊息」，地主永遠都會尋找出價最高的人，他們會在國內和國外投資者中謀求利益，新措施不會改變任何事情。

另外，在收購電力基礎設施方面，當局拉高外資的門檻，包括要對「行對內部所有權的累積水準」進行評估。莫里森說：「電力分配和傳輸設施是重要的國家資產，而對於國家安全的一個重要保證，就是這些資產所有權的多樣化。」