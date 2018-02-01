羅興亞恐怖村！美媒揭5座亂葬崗 大屠殺潑酸毀屍

2018-02-01 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕自2016年來，緬甸軍方屢遭指控對若開邦的羅興亞人犯下謀殺、虐待、種族清洗等戰爭罪刑，《美聯社》記者今日發布調查報導，證實羅興亞人確遭緬甸軍方屠殺。

綜合報導，《美聯社》今（1）發布羅興亞人遭緬甸軍方虐待、屠殺的調查報導，揭露若開邦村落Gu Dar Pyin發現5座大亂葬崗和小型墳墓，緬甸軍方甚至以酸液融解屍體，有得屍塊還未掩埋，暴露在野外。透過衛星照片、Gu Dar Pyin人錄下的影片以及訪問孟加拉難民營的倖存者，《美聯社》得知，緬軍去年精心策劃了8月27日的Gu Dar Pyin大屠殺，軍方事前於臨村購買12大桶的酸液，在200多名士兵用步槍、刀、火箭發射器和手榴彈鎮壓當地的羅興亞人後，挖坑把屍體丟進去，倒酸液燒掉臉和手等部位，讓屍體無法辨認，想毀屍滅跡。

倖存者也透露，緬軍夥同附近的佛教徒，燒毀當地房屋，殺死任何無法逃跑的人，或將村民吊死、將老人與小孩燒死。除了遭屠殺，約有20多名跟著親人逃離的嬰兒也因缺少食物與飲水不幸死亡。緬甸當局目前切斷Gu Dar Pyin村的交通，所以尚不清楚實際死亡人數，但據倖存村民們在屠殺後回到村中所見的墳墓和屍體數量，死亡人數可能高達400人。

緬甸政府經常聲稱並未屠殺羅興亞人，但消息曝光今天後，緬甸軍事通訊辦公室持續沒有回應。Gu Dar Pyin村所在的布帝洞鎮（Buthidaung）警方稱「沒有聽說過有亂葬坑」。緬甸國務資政翁山蘇姬則持續遭受國際譴責，在羅興亞問題上無所做為。