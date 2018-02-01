為中頭彩還債 陸男撒6億買彩券

中國深圳一名男子為了還債，花費6億台幣買彩券拚頭獎，最後鎩羽而歸。（圖片擷取自網路）

2018-02-01 15:20

〔中央社〕大陸深圳一名債台高築的男子，為了中獎還債，竟從借款中花人民幣1.3億元（約新台幣6億元）買彩券。最後，頭彩沒中，該名男子卻因事情敗露，被深圳檢方依集資詐騙罪求處有期徒刑15年。

廣州日報昨天報導，深圳市檢察院日前披露了一起頗為戲劇性的集資詐騙案。案件主角阿錢（化名）大學畢業後到深圳一家銀行工作，年紀輕輕已有房有車。可是，阿錢還是嫌錢來得慢，於是他從銀行辭職，出來做過橋業務（短期融資）。

為得到大筆資金，阿錢以自己銀行工作者的身分祭出高利率找熟人借錢，並偽造銀行承諾函取信於人，從包括丈母娘在內的親朋好友，擴大到不特定人士，很多人紛紛把錢借給他。

至案發時，阿錢的欠款已達5.9億餘元。其中，光是一名有錢的小師妹借給他的本金已高達1.61億元；本息共計更高達4.275億元。

阿錢根本沒有那麼多過橋業務能輕鬆地賺大錢，但風聲已經放出去了，借的錢還要源源不斷地計算高利息。於是，阿錢只能不斷地借高利貸滾錢，月息從2%開始一直往上漲，甚至高到8%。

報導指出，為了還錢，阿錢開始瘋狂買彩券，夢想中大獎後能還清所有借款。他像著了魔似的用借的錢購買足彩、雙色球、大樂透等彩券，總共花費約1.3億元。

最後，阿錢意識到再也還不起了，於是投案自首，他的債主才發現那些所謂的銀行承諾函都是偽造的。深圳市檢察院近日對阿錢提起公訴，他因為構成集資詐騙罪，被求處有期徒刑15年。