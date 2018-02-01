強國團在機場齊呼國名 官媒也汗顏 狠批：別整天被害妄想

因天候狀況不佳，班機延誤，中國旅客在機場多次鬧事，令中國官媒罕見撰文痛批，「動不動就呼喚祖國幫忙，根本是社會主義巨嬰。」（歐新社）

2018-02-01 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國遊客屢屢在外國機場鬧事，並自恃有中國政府撐腰，齊在公共場合高呼「中國」或唱國歌，當地駐館都派人前來善後，此舉讓中共官媒忍不住痛批：「動不動就呼喚祖國幫忙，說是『社會主義巨嬰』，實在也不為過。」

電影「戰狼2」去年在中國掀起愛國熱潮，「你的背後有一個強大的祖國」成為許多中國人時常掛在嘴邊的話，近日在日本、伊朗的機場上，中國旅客不滿飛機延誤，齊在公共場合高呼「中國」或唱國歌畫面，引發網路撻伐聲浪；中共黨媒《人民日報海外網》指出：「在機場遭遇的一點意外，風險完全可控。無論天氣原因還是機場突發狀況，遊客通過正常渠道、遵守所在國的規則，都可以維護自身權益。」

《人民日報》痛批，這些被「庸俗民族主義綁架」的中國旅客，動不動就呼喚祖國幫忙，完全就是利用群體情緒和國家形象來為自己行為背書，根本就是一種「勢利的愛國主義。」

《人民日報》認為，中國旅客不要整天得了「受害妄想症」，稍有不如意就覺得是「歧視中國人」，動不動就喜歡拉國家來為自己站台，尤其時常還是在自己理虧的情形下，只會讓更多國家的人對中國人增加戒心；《人民日報》說，民眾不要入戲太深，動不動在海外自導自演「戰狼」續集。

上月29日，伊朗德黑蘭機場因大雪取消飛機航班，一群中國遊客在機場大廳突然用整齊、宏亮的聲音高喊「中國！中國！」，引發其他國家旅客側目，外界質疑其逼迫班機起飛，當地使館事後澄清，遊客是因住宿問題獲得解決，一時情緒激動才高呼國名。

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