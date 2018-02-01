平昌冬奧在即 北韓爆發H1N1 疑12萬人感染4人死亡

北韓傳出境內爆發H1N1流感，從去年12月初至今年1月中，共有12萬疑似感染H1N1流感個案，確認感染病例達8萬多人。（歐新社）

2018-02-01 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕2018平昌冬季奧運即將於下週舉行，但北韓傳出境內爆發H1N1流感，從去年12月初至今年1月中，共有12萬疑似感染H1N1流感個案，確認感染病例達8萬多人。

綜合報導，根據紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）報告，北韓公共衛生部正式向世界衛生組織（WHO）通報，在全國範圍內爆發H1N1流感疫情，2017年12月1日至今年1月16日期間，共有126,574宗個案疑似感染H1N1，確診病例則多達81,640例，在首都平壤通報的病例達28%。另據北韓衛生部訊息，目前已有4人死亡，包括3名兒童和1名成人 。

世衛組織已派發5千份疫苗給北韓一線醫務員和弱勢群體，尚有3萬份疫苗製做中。紅十字會則計劃援助北韓27萬美元（約新台幣780萬元），並提供醫護培訓、面具與防護服。紅十字會平壤代理秘書長彭美玉（Gwendolyn Pang）表示，他們「大部分的工作是衛生宣傳和健康教育」。南韓統一部發言人白泰鉉（音譯，Baek Tae-hyun）本週一稱，南韓當局「正繼續監測北韓H1N1流感的趨勢，並會全力對訪南的北韓人和訪北的南韓人進行更徹底的檢疫」。

由於平昌冬奧舉辦在即，兩韓也已開始執行各項冬奧中的合作項目，H1N1病毒很可能發生跨境傳播，不只影響兩韓人口，還有從世界各地湧入南韓的奧運代表團與遊客。世衛生組織稱，H1N1流感病毒具高度傳染性，病毒可通過人與人之間的接觸傳播。一旦人類受感染，可能引發上呼吸道感染（症狀為發熱和咳嗽），也可能迅速發展成嚴重肺炎、急性呼吸窘迫综合症，甚至死亡。