備詢遲到近一分鐘...英部長「極度慚愧」辭職謝罪

2018-02-01 12:10

〔即時新聞/綜合報導〕英國國會在當地時間31日出現一段插曲,國際開發部長因為在備詢時遲到近一分鐘,決定引咎辭職,現場官員聽聞後不禁譁然。

綜合外媒報導,英國國際開發部部長貝茲(Michael Bates),因為在備詢時遲到近一分鐘,在他上台後,隨即表達對此事的重視,慎重地向工黨議員黎斯特(Baroness Lister)道歉。

貝茲接著說,「在這五年期間,我很榮幸地能夠以政府官員的身分回答問題,我始終相信,我們應該以最高標準和禮節,應對在立法機關內提出的一切合法問題」,對於遲到一事,貝茲強調「我徹底感到羞愧,因此,我應該向首相提出辭呈。」說完後便收拾文件直接步出議場。

貝茲的發言現場發出一陣驚呼,「NO」聲此起彼落。英國首相梅伊發言人事後表示,梅伊已經拒絕貝茲的的辭呈,「作為一個認真、勤勞的部長,極度重視自己在國會的責任是他一貫的作風。」

Treasury Minister Lord Bates just resigned from the government after apologising for missing a question from Labour's Baroness Lister of Burtersett. pic.twitter.com/3hLXmaDC2B