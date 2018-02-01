備詢遲到近一分鐘...英部長「極度慚愧」辭職謝罪

英國國際開發部部長貝茲（左）因備詢時遲到決定辭職，已獲首相梅伊慰留。（歐新社）

2018-02-01 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會在當地時間31日出現一段插曲，國際開發部長因為在備詢時遲到近一分鐘，決定引咎辭職，現場官員聽聞後不禁譁然。

綜合外媒報導，英國國際開發部部長貝茲（Michael Bates），因為在備詢時遲到近一分鐘，在他上台後，隨即表達對此事的重視，慎重地向工黨議員黎斯特（Baroness Lister）道歉。

貝茲接著說，「在這五年期間，我很榮幸地能夠以政府官員的身分回答問題，我始終相信，我們應該以最高標準和禮節，應對在立法機關內提出的一切合法問題」，對於遲到一事，貝茲強調「我徹底感到羞愧，因此，我應該向首相提出辭呈。」說完後便收拾文件直接步出議場。

貝茲的發言現場發出一陣驚呼，「NO」聲此起彼落。英國首相梅伊發言人事後表示，梅伊已經拒絕貝茲的的辭呈，「作為一個認真、勤勞的部長，極度重視自己在國會的責任是他一貫的作風。」