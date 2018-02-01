中國施壓簽一帶一路 英媒：首相梅伊拒絕了！

英國首相梅伊（右）訪中，昨天與中國國務院總理李克強會面。（歐新社）

2018-02-01 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）訪中，昨天與中國國務院總理李克強會面，並簽署經貿等多領域的雙邊合作，不過英國媒體今天指出，英方擔心合約不透明，且偏袒中資，梅伊已拒絕簽署有關「一帶一路」的諒解備忘錄。

英國《金融時報》指出，有接近談判的人士指出，中國去年聖誕節就開始對梅伊施壓，不過梅伊助理透露，梅伊並未簽署「一帶一路」諒解備忘錄。至於為何拒絕簽署，是因為歐美有不少人擔心，這一龐大基礎設施工程的合約不透明，而且可能偏袒中資企業。

報導提到，「一帶一路」目標在歐亞大陸、中東和非洲的70個國家，提供融資建造一系列基礎設施，但美國、德國、法國、歐盟和英國都沒有參與背書。分析人士指出，「一帶一路」推出以來，其意義不只發展基礎建設，也具戰略色彩。

另外中國在中、東歐的「16+1」次區域組織中扮演領導角色，也已引起布魯塞爾（歐盟總部所在地）對於北京的影響力正在分裂歐盟的擔憂。

美國智庫戰略與國際問題研究中心高級顧問古德曼（Matthew Goodman）批評，中國人正以錯誤的方式實施「一帶一路」，其合約太過偏袒中資，這與北京聲稱「一帶一路」是開放的、包容的，將造福所有參與國家的說法抵觸。