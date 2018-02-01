時有虐囚傳聞... 北韓發表《2017美國侵犯人權白皮書》！

2018-02-01 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕北韓政府時有不人道懲罰其公民與虐囚傳聞，但「北韓民主主義人民共和國國際研究所」發佈一篇《美國2017年侵犯人權白皮書》，批評美國的川普政府犯下「種族歧視」、「剝奪新聞自由」等侵害人權行為。

《路透》報導，北韓本週三（31）透過駐日內瓦外交使團，發佈一篇出自「北韓民主主義人民共和國國際研究所」的《美國2017年侵犯人權白皮書》。《白皮書》中批評川普上任美國總統後，「惡化了美國社會制度中的種族歧視弊病」，並稱去年8月發生的「維吉尼亞州夏洛茨維爾暴力事件，就是當前美國政府種族主義政策的典型例子」。《白皮書》也列舉了美國國務卿堤勒森（Rex Tillerson）、商務部長羅斯（ Wilbur Ross），財長梅努欽（Steven Mnuchin）和國防部長馬提斯（James Mattis），批評這些川普內閣皆是億萬富翁。

在媒體方面，《白皮書》批評美國沒有真正的新聞和言論自由，稱美國過去一年加劇了打擊媒體的力度。《白皮書》也指出美國去年失業者和和遊民人數增加，許多生病公民無力支付醫療費用，且美國是少數沒有帶薪產假的國家之一。但《白皮書》未提及北韓與美國之間的核武衝突，也沒有提到美國對北韓實施國際制裁。

《白皮書》形容，美國在人權表現方面，「號稱是『民主的守護者』和『人權之冠』，事實上正在侵害人權，無法掩蓋其人權侵犯者的身份」。

美國總統川普則在31日的國情咨文演說中，以「墮落」稱呼北韓領導階層，並說發展核武的北韓「很快將威脅到我們的家園」，也表示自己會防止這種狀況發生。